Die Präsidentin von Deutschlands zweitgrößter Kulturstiftung will nun den eigenen Haushalt durchleuchten und andere Projekte zurückstellen, um die Sanierung in die Wege zu leiten. Außerdem werde sie ausloten, ob Mittel aus dem vom Bundestag beschlossenen Sondervermögen "Infrastruktur" zur Verfügung stünden, und sie wolle erneut private Geldgeber ansprechen. Lorenz hat bereits zehn Millionen Euro für Teilprojekte im Rahmen der Sanierung bei verschiedenen Stiftungen eingeworben. So fördert die Herrmann-Reemtsma-Stiftung die Rekonstruktion des historischen Hausgartens von Goethe, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ermöglicht die Restaurierung der Wandflächen in der Beletage. Diese Gelder sind jedoch zweckgebunden und können nicht für die Grundsanierung genutzt werden.

Stiftungen ermöglichen Quantensprung

Laut Lorenz wird die Beteiligung privater Geldgeber immer wichtiger für die Sanierung. Sie ermöglichten es, am Frauenplan "tatsächlich einen Quantensprung" zu leisten. Allein mit öffentlicher Förderung sei das absolut nicht möglich. Die Stiftungschefin spielt damit auf die überraschende Finanzierungs-Kehrtwende von Land und Bund vor einem Jahr an: Beide hatten sich aus bereits zugesagten Förderungen in Höhe von rund 34 Millionen Euro zurückgezogen. Dies habe für ein "tränenreiches Wochenende" im Team gesorgt, so Lorenz. Danach jedoch habe man alle Kräfte gebündelt, um mit der neuen Situation konstruktiv umzugehen. Bildrechte: MDR/Sebastian Großert

Pläne für einen Aufzug im historischen Wohn-Ensemble sind in der Folge in der Schublade gelandet, ebenso die Idee, mit einem ausgebauten Dachgeschoss Platz für Literaturausstellungen zu schaffen. Und für die museale Inszenierung der Innenräume wurde eine Prioritätenliste erstellt: Nur die ersten drei von insgesamt zehn Punkten sollen bis zur avisierten Wiedereröffnung 2029 abgehakt sein, die originalen Goethe-Möbel etwa sollen restauriert werden. Der Rest auf der Liste soll folgen, wenn Geld dafür da ist.

Zeit der Großprojekte ist vorbei

Auch wenn es schwerfalle – aus jeder Krise könne man etwas lernen, sagt Lorenz. Sie hat ihre Management-Erfahrungen niedergeschrieben und will sie in der Kulturszene teilen. Denn das, was in Weimar passiert sei, werde wohl künftig häufiger eintreten. Die Zeit der durchfinanzierten Leuchtturmprojekte sei vorbei: "Diese Kehrtwende, von der Vorstellung, eine Gesamtsanierung durchführen zu können, hinzugehen in ein schrittweises Vorgehen: Das wird eine Menge Kulturinstitutionen in Deutschland in den nächsten Jahren erleben." Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Martin Schutt

Insgesamt, so Lorenz, beliefen sich die Kosten für das Sanierungsprojekt am Frauenplan auf 24 Millionen Euro. Darunter seien Mittel aus dem stiftungseigenen Investitionshaushalt, Fördergelder vom Land und die Zuwendungen der Stiftungen. Voraussichtlich 2029 soll das Wohnhaus wieder eröffnet werden; das benachbarte Goethe-Nationalmuseum hingegen ist von der Schließung gar nicht betroffen.