Am Ende verließ er das Hospiz, um in einem Wald zu sterben. Aber er rief doch einen Notarzt an - und die Ärzte im Weimarer Hufeland-Klinikum stellten eine neue Diagnose. "Sie sagten, ich könne locker noch ein bis zwei Jahre leben. Das war natürlich eine Freude", erinnert er sich - und an die Sorge, wie er sich nun wieder eine Wohnung und alle andere Habseligkeiten beschaffen musste. Doch als seine Geschichte bekannt wurde, meldeten sich viele Menschen, die im helfen wollten. Grünwald war tief beeindruckt: "Ich bin überwältigt und zähle die vergangenen Tage zu den glücklichsten meines Lebens", erzählte er.