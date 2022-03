In Weimar haben Eltern künftig mehr Freiheit bei der Auswahl einer Grundschule für ihr Kind. Der Stadtrat beschloss am Mittwoch einen neuen Schulnetzplan, der die Zahl der Grundschulbezirke von neun auf zwei verringert. Eltern können sich damit eine der Grundschulen in ihrem Bezirk aussuchen. Bisher galt die Regel, dass Kinder in die Grundschule gehen, die dem Bezirk ihrer Wohngegend zugeordnet ist. Der Schulnetzplan muss noch vom Bildungsministerium genehmigt werden und könnte ab dem kommenden Schuljahr 2022/23 gelten.

Einige Weimarer Grundschulen stärker ausgelastet als andere

Die Stadtverwaltung begründet die Reform damit, dass Kinder durch den bisherigen Modus ungleichmäßig auf die Grundschulen verteilt wurden. Da einige Viertel stärker bewohnt sind, sind die Grundschulen dort stärker ausgelastet als Schulen in weniger stark besiedelten Gebieten. Als Beispiel wird die Jenaplan-Gemeinschaftsschule am Rande der Innenstadt genannt, in deren Umfeld viele Weimarer Familien wohnen. Die gut ausgelastete Jenaplan-Grundschule in Weimar: Der neue Schulnetzplan der Stadt Weimar sieht nur noch zwei Bezirke statt neun vor. Eltern hätten damit mehr Wahlmöglichkeiten, welche Grundschule ihre Kinder besuchen sollen. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Der Schulnetzplan sieht zudem vor, dass die Fürnberg-Grundschule und die Grundschule in den kommenden Monaten saniert werden. Das regionale Förderzentrum zieht aus der Bonhoefferstraße neben die Grundschule in Legefeld und teilt sich mit ihr den Standort. Die Carl-Zeiss-Gemeinschaftsschule soll am Standort Bonhoefferstraße ein zusätzliches Gebäude erhalten, um ab 2024/2025 eine gymnasiale Oberstufe anbieten zu können.

Der Oberweimarer Standort der Jenaplan-Gemeinschaftsschule soll 2024 bezugsfertig sein. Dort ist ein Schulgebäude aus DDR-Zeiten abgerissen worden und wird durch einen Neubau ersetzt, zu dem auch eine Sporthalle gehört. Diese Sporthalle soll zeitgleich fertig werden.