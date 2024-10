Im Streit um den Rückkauf des Hauses der Frau von Stein in Weimar ist die Stadt einen Schritt weiter. Das Landgericht Erfurt hat am Freitag den Einspruch des spanischen Hauseigentümers verworfen. Hintergrund ist ein Urteil von Juni. Damals hatte das Landgericht Juan-Javier Bofill, Investor und nach eigener Aussage auch Vorstand (CEO) der Haus der Frau von Stein GmbH, unter anderem dazu verurteilt, das Grundstück zu räumen und an die Stadt herauszugeben.