Unbekannte haben am Dienstag in Weimar ein leer stehendes Haus besetzt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich offenbar um Angehörige der alternativen Szene. Am Morgen seien Transparente an dem Gebäude angebracht worden. Weil sich gegen Mittag eine Kundgebung von Sympathisanten formierte, wurde der Bereich in der Erfurter Straße abgesperrt.