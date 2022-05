Am Mittwochabend hat der Stadtrat in Weimar den Haushalt für das laufende Jahr beschlossen. Erstmals muss die Stadt keine Kredite aufnehmen. Für Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) liegt das an den erwarteten Steuereinnahmen. Sie fielen deutlich höher aus als zunächst angenommen, sagte er am Mittwochabend im Stadtrat bei der Abstimmung zum Haushalt.

Investiert werden rund 70 Millionen Euro. Das ist deutlich mehr als im Jahr zuvor mit 57 Millionen Euro. Allein in Straßen und Verkehrsflächen sollen rund neun Millionen Euro gesteckt werden, darunter in Baumaßnahmen an der Gropiusstraße, am Goetheplatz und am Graben in der Innenstadt. Auch die Umrüstung auf LED Beleuchtung in der Stadt soll voran getrieben werden.