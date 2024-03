Von den seit 2022 explodierenden Fernwärmepreisen ist auch die Wirtschaft betroffen, wie auch das Stahlwerk im thüringischen Weimar. Für die Monate im Winter 2022/2023 wurde dem Unternehmen eine Abschlagszahlung von 100.000 Euro präsentiert. Ein Schock für die Weimar-Werke. Der Preis für die Fernwärme setzt sich zusammen aus Grund- und Arbeitspreis. 2020 hatte der Arbeitspreis pro Kilowattstunde im Winter noch 3,3 Cent betragen. Nun standen 51,9 Cent auf der Rechnung. "Über den Arbeitspreis wird der tatsächliche Wärmeverbrauch abgerechnet. Der Grundpreis ist ein Fixpreis pro Jahr und beinhaltet die anteiligen Kosten an Kraftwerk und Netzen. Durchschnittlich macht der Grundpreis einen Anteil an den Gesamtkosten von etwa 25 Prozent aus, der Arbeitspreis ungefähr 75 Prozent", erklärt der Bundesverband der Verbraucherzentralen.

Dabei ist er auf einen Kniff gestoßen, wie einige die Preise nach oben treiben. Sein Fazit: Die Preisformel führe dazu, dass sie nicht die tatsächlichen Preise der Anbieter widerspiegele. "Dass das so ist, hängt vor allem mit börsennotierten Indizes zusammen", erklärt er. "Man nutzt den Börsenwert für Erdgas, zum Beispiel von der Energiebörse in Leipzig, um in Zeiten hoher Gaspreis-Steigerungen, wie wir sie auch 2022 hatten, den Arbeitspreis für Fernwärme nach oben zu treiben", führt er aus.

Auch in die Preisformel der Stadtwerke Weimar floss so ein Börsenwert in die Preisformel ein. "Die Stadtwerke Weimar haben hier den absolut teuersten Index ausgewählt", sagt Geschäftsführer Berr. "Den setzt man hier ein, um maximal viel von den Leuten berechnen zu können", kritisiert er. Dabei fällt er beim tatsächlich beim Einkauf kaum ins Gewicht.



Auf Anfrage des MDR für das ARD-Magazin "Plusminus" zur Preisgestaltung und zum Sachstand schreiben die Stadwerke Weimar: "Hinsichtlich des laufenden Prozesses bitten wir um Verständnis, dass wir uns während des Verfahrens dazu nicht äußern werden." In Weimar versorgen sich die Stahlbauer seit letztem Winter selbst mit Wärme – mit einer mobilen Ölheizung.