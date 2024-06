Hochwasser in Süddeutschland Thüringer Helfer aus Katastrophengebiet zurückgekehrt

Alle 66 Thüringer Helfer sind am Donnerstag aus dem Hochwassergebiet in Süddeutschland zurückgekehrt. Das bestätigte ein Sprecher des Landesverwaltungsamtes MDR THÜRINGEN. Es sei niemand verletzt worden. Zuletzt waren die Helfer den Angaben nach in der Region Donauwörth/Harburg im bayerischen Schwaben im Einsatz. Sie sollten dort andere Einsatztrupps ablösen und aufgeweichte Dämme beobachten. Außerdem unterstützten die Thüringer vor Ort die Wasserrettung bei Materialtransporten.