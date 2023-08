Am Donnerstagvormittag kam es erneut zu einem Zwischenfall in der Innenstadt. Der Mann wollte sich anschließend nach Angaben des Polizeisprechers in einem Stadtbus Richtung Buchenwald erneut seiner Festnahme entziehen – was ihm aber nicht gelungen ist. Geprüft werde jetzt, ob Reza Begi zumindest für die Dauer des Kunstfestes in Haft bleibt. Dafür spreche, so hieß es weiter aus der Landespolizei-Direktion, dass er keinen festen Wohnsitz hat und Wiederholungsgefahr bestehe. Das Kunstfest endet am 10. September.