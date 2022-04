Hoteleröffnung Schillerhof in Weimar: Aus "Schandfleck" wird Innenstadt-Perle

In 25 Jahren von Weimars "Schandfleck" zum nagelneuen Hotel: In den Osterferien öffnet Schrittweise der Schillerhof in der ehemaligen Schillerstraße 13/15. Aber bis dahin war es ein langer Weg.