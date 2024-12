"Die Zwillingsnadeln" heißt das Geschäft von Claudia Köcher in Weimars Innenstadt. Der Name habe viele Bedeutungen, sagt sie. "Zwillinge haben in meinem Leben schon immer eine Rolle gespielt. Ich bin Zwilling von Sternzeichen, Zwillingsnadeln kommen beim Nähen zum Einsatz und in meiner Familie gibt es auch tatsächlich Zwillinge."