Das sieht das Erfurter Umweltministerium anders. Dort rennen die Weimarer mit ihrer Idee keine offenen Türen ein. "In diesem Fall stimmt das Verhältnis von Aufwand und Ertrag nicht", teilte ein Sprecher mit. Die rund 200 Wasserkraftwerke andernorts in Thüringen haben in etwa eine Leistung von fünf modernen Windenergieanlagen. Will heißen: Wind-, Solar- und Bio-Energie sind die Hauptbestandteile des sauberen Energiemixes in Thüringen.

Ilm-Wehren für Stromproduktion? Die Weimarer Stadträte wollen jetzt selbst prüfen und mit dem Ministerium sprechen. Bildrechte: MDR/Conny Mauroner