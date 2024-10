Das am Montagmorgen aus der Ilm in Weimar gezogene Auto wurde zuvor gestohlen. Das hätten neue Ermittlungen ergeben, teilte die Polizei mit. Die Beamten konnten mit der Mutter der Halterin reden. Demnach habe die Familie den Wagen am vergangenen Freitag in eine Werkstatt nach Erfurt gebracht.