Weimar Nach Bergung von versenktem Ilm-Auto: Zwei tatverdächtige Jugendliche ermittelt

Im Fall eines versenkten Autos in der Ilm in Weimar hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei ihnen um zwei 16-Jährige. Sie sollen das Auto vor drei Wochen in einer Erfurter Werkstatt gestohlen und in die Ilm geschoben zu haben. Zum Motiv werde weiterhin ermittelt.