Insgesamt hat sie vier Töchter und trotzdem findet sie die Zeit, bei den Kegel-Wettkämpfen dabei zu sein. "Ich erinnere mich noch an die Weltmeisterschaft 2017, da hatte ich schon beim Einlaufen der Sportler Gänsehaut", erzählt sie. Und sie musste Selina nie zum Training drängen oder motivieren. "Von Anfang an war sie da sehr diszipliniert." Und im Lauf der Jahre sei ihre Tochter auch viel offener geworden durch den Sport.

Dass man besondere Talente braucht fürs Kegeln, glaubt Selina nicht. Man muss es einfach lieben, sagt sie. "Wenn man das wirklich will und richtig hart trainiert, kann das jeder schaffen", ist sie sicher. Technik spielt auch eine Rolle und vor allem die Konzentration, denn an der Spitze werden die meisten Spiele im Kopf entschieden.

Das Kegeln als Zeitvertreib findet seinen Ursprung in Ägypten, wo man bereits in einem Grab von 3500 vor Christus Teile eines Spiels entdeckte. In Europa entwickelten sich die Vorläufer des heutigen Kegelns erst im 12. Jahrhundert. Man spielte es als Glücks- oder Wettspiel und setzte hohe Beträge ein, was für manchen Kegler den Ruin bedeutete.