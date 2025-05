Die Stadt Weimar will bis Sommer nächsten Jahres rund 500 Kindergartenplätze abbauen . Wie der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, Wolfram Wiese (SPD), am Dienstag mitteilte, werden einige Einrichtungen komplett geschlossen . Ausschuss und Stadt haben einen Kriterienkatalog entwickelt. Darin ist festgehalten, welche Kindergärten bestehen bleiben.

So werde es nicht die kleinen Träger treffen, die ohnehin nur eine einzige Tagesstätte betreiben, so Wiese. Auch die beiden bestehenden integrativen Kindertagesstätten hätten nichts zu befürchten, genauso wie die Einrichtungen in den Plattenbaugebieten und in der Nordvorstand. Dort übersteige der Bedarf aktuell sogar das Angebot.