Corona-Pandemie Lockdown-Folgen bei Kindern: Wie die Weimarer Kinderklinik hilft

Hauptinhalt

Offene Kneipen und Shoppen in den Innenstädten. Nahezu jeder freut sich über die Lockerungen nach den Lockdowns. Da scheint es fast in Vergessenheit zu geraten, was die vergangenen Monate angerichtet haben, nicht nur bei Erwachsenen. Unter den Einschränkungen haben vor allem Kinder und Jugendliche gelitten. In der Weimarer Kinderklinik wird ihnen geholfen.