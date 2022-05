Nach dem Fast-Ende der Bauarbeiten auf dem Sophienstiftsplatz in Weimar ist auch der alte Kiosk zurückgekehrt. Mit dem Namen "Kiosk.6" ist der frühere DDR-Zeitungskiosk nun Experimentierfläche, Schaufenster und Ort für Künste und Künstler.

Mit sechs Quadratmetern Ausstellungsfläche gehört er zur Galerie der Bauhaus-Universität Weimar. 21 Monate stand der Kunst-Kiosk in einem Übergangsquartier. Per Teleskoplader wurde er vor vier Tagen wieder unter die große Platane gerückt - einige Meter versetzt zu dem ursprünglichen Ort, an dem er 1969 aufgestellt worden war.