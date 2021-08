Wie kann man sich den Alltag eines Erziehers vorstellen? Bei was muss man den Kindern helfen?

Wenn man speziell den Krippenbereich betrachtet, musst du den Kindern überall helfen. Gerade den kleinsten. Sei es füttern, Windeln wechseln, wickeln, Hände waschen und so weiter. Aber auch beim Spielen draußen und auf dem Spielplatz muss man eigentlich immer aufmerksam und präsent sein, etwa, wenn Kinder auf ein Spielgerät klettern wollen und noch nicht richtig hochkommen. Eigentlich ist Hilfe aber auch schon, wenn du ihnen zeigst, dass du für sie da bist. Indem du zum Beispiel mit ihnen redest oder mit ihnen interagierst, ihnen das Sprechen, Laufen oder allgemein motorische Fähigkeit beibringst. Wie halte ich den Löffel oder die Gabel richtig? Wie mache ich ein Gefäß auf oder zu? Eigentlich bist du in jeder Situation für die Kinder da.

Gibt es manchmal Konflikte zwischen den Kindern und wie löst man sie?

Manchmal? Stündlich! (lacht) Also täglich auf jeden Fall. Du hast so viele Konflikte zwischen den Kindern. Das kann schon am Frühstückstisch losgehen. Wenn ein Kind zum Beispiels etwas Leckeres von seinen Eltern mithat, das ein anderes Kind gerne haben möchte. Die größten Konflikte gibt es aber natürlich beim Spielzeug: "Der hat den Bagger, obwohl ich ihn haben möchte. Sie ist auf der Schaukel, obwohl ich schaukeln will." Wie man darauf reagiert, kommt auf den Konflikt an und wie schwer er ist. Wenn sich beispielsweise zwei Kinder um einen Bagger streiten, würde ich die Situation erst einmal beobachten und nicht sofort eingreifen. Die Kids müssen auch lernen, wie sie Konfliktsituationen selber lösen. Außer sie fangen an sich zu hauen, zu kratzen oder zu beißen. Dann greife ich natürlich ein und versuche, gemeinsam mit den Kindern eine Lösung für das Problem zu finden. Insofern das möglich ist. Das kommt auch auf das Alter der Kinder an. Erzieher sein heißt, für die Kinder in jeder Situation da zu sein. Ob während des Essens oder auf dem Spielplatz. Bildrechte: MDR/Christian Franke

Würden Sie sagen, der Aufwand im Alltag der Erzieher hat sich durch Corona vergrößert?

Vergrößert nicht unbedingt. Oft war es ja so, dass weniger Kinder da waren. Was genervt hat, war, dass alle Kinder und Erzieher einer Gruppe in Quarantäne mussten, wenn ein Kind positiv getestet wurde. Das hat den Eltern oft auch Schwierigkeiten bereitet, die eine Betreuung organisieren mussten. Da waren wir mehr oder weniger machtlos.

Gibt es einen Hygieneplan?

Ja, wir haben einen Hygieneplan. Da steht beispielsweise drin, auf was Eltern achten müssen, wenn sie das Haus betreten. Also sowas wie Hände desinfizieren. Oder, dass sie nur die Garderobe und nicht die Räume betreten dürfen. Was uns als Erzieher betrifft, gerade im Krippenbereich, achten wir noch mehr auf Dinge, die wir davor schon gemacht haben. Regelmäßiges Händewaschen, desinfizieren, aufpassen, dass sich die Kinder nicht gegenseitig Spielzeuge zuschieben, die sie angeleckt haben und so weiter. Der Hygieneplan ist vor allem dafür da, die Eltern zu sensibilisieren.

Gibt es Auffälligkeiten bei Kindern, die durch Corona länger nicht mit anderen Kindern in Kontakt waren?

Nein, eigentlich nicht. Es waren ja immer maximal zwei Wochen. Ob wir im Sommer nun zwei Wochen Schließzeit haben oder die Kinder so zwei Wochen zu Hause sind, das nimmt sich nicht viel. Was natürlich fehlt, ist, dass sich die Kinder in der Kita austoben können. Sie dürfen in Quarantäne ja auch nicht raus und mit anderen spielen. Der Bewegungsdrang musste in der Zeit anders gestillt werden. Direkt in der Kita sind mir aber keine Auffälligkeiten bekannt geworden. Für Kinder in der Eingewöhnung war es natürlich ein bisschen blöd, dass sie dann erst mal zwei Wochen zu Hause sein mussten. Dass Kinder wegen Corona bewusst für längere Zeit aus der Kita genommen wurden, war eigentlich nicht der Fall.

Wie schätzten Sie die Personalsituation in Thüringer Kindertagesstätten ein?