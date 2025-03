Unbelegte Kindergartenplätze könnten die Stadt Weimar jährlich rund eine Million Euro kosten. Davon gehen Schätzungen aus, die Mittwochabend dem Jugendhilfe-Ausschuss vorgestellt worden sind. Demnach waren im August vergangenen Jahres rund 1.000 Kindergarten-Plätze in Weimar nicht belegt. Bei einer Kapazität von 3.500 Plätzen sei das enorm, so der Ausschussvorsitzende Wolfram Wiese (SPD). Besserung sei nicht in Sicht. So seien im vergangenen Jahr 367 Kinder in Weimar zur Welt gekommen. Vor wenigen Jahren waren es noch über 600, so Wiese. Die Prognosen seien bescheiden.

Sparen könne man nicht am Personal. Das hänge per Betreuungsschlüssel ohnehin von der Anzahl der Kinder ab. Sparen könne man an den Gebäuden an sich. Unterhaltung, Energie und Sanierung der Immobilien würden die Kosten in die Höhe treiben und könnten unmöglich in Größenordnungen auf die Elternbeiträge umgelegt werden, so Wolfram Wiese.