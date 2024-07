Die Klassik-Stiftung Weimar wirbt seit Dienstag mit einem "Weimarer Zimmer" in Berlin für ihre Museen, Schlösser und Sammlungen.

Zum Auftakt steht die aktuelle Jahresausstellung "Bauhaus und Nationalsozialismus" im Fokus.

In Zukunft soll das mobile Objekt durch verschiedene Einrichtungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz wandern.

Die Klassik-Stiftung Weimar ist nun auch in Berlin vertreten. Am Mittwoch wurde in der Staatsbibliothek Unter den Linden das sogenannte "Weimarer Zimmer" eröffnet, mit dem sich die Thüringer Kulturstiftung künftig in der Hauptstadt präsentiert. Entstanden ist diese Außenstelle in Kooperation mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK). "Wir wollen unsere Arbeit in Berlin bekannter machen und das Hauptstadt-Publikum für Weimar begeistern", erläuterte Ulrike Lorenz, die Präsidentin der Klassik-Stiftung Weimar, bei MDR KULTUR.

Bei dem "Weimarer Zimmer" handelt es sich laut Lorenz um ein "sich stetig veränderndes Kommunikationsobjekt." Es soll über die wechselnden Ausstellungen und Themenschwerpunkte in Weimar informieren und "natürlich auch die Menschen nach Weimar locken.“ Die Besucherinnen und Besucher in Berlin sollen sich an diesem Pop-Up-Objekt in die wechselnden Inhalte der Weimarer Museen und Sammlungen vertiefen können. Silke Müller von der Klassik Stiftung beschrieb das Objekt im Gespräch mit dem MDR als "eine coole, moderne Variante einer Litfaßsäule mit Sitzgelegenheiten und Informationsmöglichkeiten in allen möglichen medialen Varianten."

Jahresausstellung "Bauhaus und Nationalsozialismus" im Fokus

Zum Auftakt ist das "Weimarer Zimmer" nun im Foyer der Berliner Staatsbibliothek Unter den Linden installiert. Dort können Interessierte mehr über das diesjährige Themenjahr der Klassik Stiftung "Auf/Bruch" erfahren, das sich der ambivalenten Moderne im 20. Jahrhundert widmet.

Im Mittelpunkt steht die Jahresausstellung "Bauhaus und Nationalsozialismus", die noch bis 15. September in drei Weimarer Museen zu sehen ist: im Bauhaus Museum, im Schiller-Museum und im Museum Neues Weimar. Die Schau beleuchtet die zwiespältige Beziehung zwischen der weltberühmten Kunstschule und den Nationalsozialisten. Sie will explizit auch auf die heutigen politischen Verhältnisse verweisen, wie Ulrike Lorenz erläutert: "Unser Themenjahr hat mit dem Wahljahr zu tun. Wir haben ganz bewusst 2024 gewählt, um an den ersten Rechtsruck in Thüringen 1924 zu erinnern, der schlussendlich zum Auszug des Bauhauses geführt hat."

Neues Image für Thüringen

Ein positives Bild von Thüringen zu vermitteln, ist auch ein Anliegen des "Weimarer Zimmers" in Berlin. Der Architekturkritiker Nikolaus Bernau hat die Eröffnung in der Staatsbibliothek verfolgt und sagte im Gespräch mit MDR KULTUR: "Man will hier einfach mal ein anderes Thüringen erleben als das, was man ständig in den Nachrichten sieht." Es soll auch ein Thüringen zu sehen sein, das lustig ist und Spaß macht. Das "kleine Weimarer Zimmer" sei ein Mittel, um das Image des Landes positiv zu ändern – zumindest bei den Gästen der Eröffnung. "Und es waren sehr, sehr viele Leute da", sagte Bernau.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) nannte das "Weimarer Zimmer" einen symbolischen Meilenstein für den kulturellen Austausch und "ein sichtbares Bindeglied zwischen Bund und Land, ein Fenster und Fernrohr gleichermaßen".

"Weimarer Zimmer" soll durch Berlin wandern