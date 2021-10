Stiftungspräsidentin Ulrike Lorenz begründete die Entscheidung damit, dass ihr Haus das Serviceteam stärker in die Weiterentwicklung einbinden wolle. So sollten die neuen Mitarbeiter regelmäßig geschult werden, um zum Beispiel kompetent Auskunft geben zu können, wenn Museumsbesucher Fragen haben. Umgekehrt sollen sie berichten, was sich die Gäste wünschen, und so die Publikumsorientierung stärken.