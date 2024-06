Am Sophien- und Hufeland Klinikum Weimar droht ein Streik. Rund 200 Beschäftigte des Krankenhauses sind am Mittwoch dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi gefolgt. Sie hatten sich an einer so genannten "aktiven Mittagspause" beteiligt und ihre Forderungen öffentlich gemacht.