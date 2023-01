Regen, Überschwemmungen, schwierige Routen: Bei der diesjährigen Rallye Dakar kamen Fahrer, Teams und die Technik an Grenzen. Die 45. Ausgabe fand das vierte Mal in Saudi-Arabien statt. 409 Teilnehmer – 159 Autos, 139 Motorräder und 55 Lkw waren in der Wüste unterwegs. Und in einem dieser Fahrzeuge saß der Thüringer Sten Fischer, seines Zeichens Koch und Hotelchef in Weimar.