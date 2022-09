Mit dem Projekt "Schreiben gegen das Vergessen" ist am Montag in Weimar der aus Thüringen deportierten Juden gedacht worden. Mit Schulkreide haben Menschen jeden einzelnen der mehr als 2.000 Namen auf den Boden des Stéphane-Hessel-Platz vor dem Bauhaus Museum geschrieben. Die Aktion ist der letzte von vier Teilen eines großen Projekts, das an die Schicksale dieser Menschen erinnern soll.

Die erste Aktion fand mit 474 Namen in Erfurt statt. Es folgten Meiningen (137) und Gera (141). Die Thüringer Namen, die am Montag in Weimar aufgeschrieben wurden, sind alle im Verlauf des Projekts geprüft worden.



Um an alle Ermordeten dauerhaft zu erinnern, wurde im Zuge der Arbeiten ein digitales Gedenkbuch erstellt, in denen sich neben allen Namen auch weitere Informationen zu den Menschen und ihren individuellen Schicksalen finden lassen. Damit liegt nun eine Übersicht für Thüringen vor, welche Menschen wegen ihres Glaubens oder ihrer Religion verfolgt und getötet wurden, so Annegret Schüle vom Erinnerungsort Topf & Söhne, die die wissenschaftliche Leitung innehat.