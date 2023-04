Der Blumenladen Welzel in Weimar hat seit 70 Jahren in seinem Schaufenster lebendige Küken über Ostern gezeigt: Jedes Jahr stellte das Geschäft in einem großen Ei die Tiere für mehrere Tage aus. Doch in diesem Jahr erteilte das Veterinäramt dem Geschäft kurzfristig eine Absage, wie die Inhaberin bestätigte. Grund sei ein fehlender Antrag. Der Blumenladen zeigt deshalb Küken aus Plastik.

Im Schaufenster des Blumengschäfts stehen dieses Jahr Plastikküken. Bildrechte: MDR Thüringen/Samira Wischerhoff