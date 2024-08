Das Kunstfest Weimar startet unter dem Motto "Wofür wir kämpfen". Wie Festivalleiter Rolf C. Hemke bei MDR KULTUR ankündigte, findet zur Eröffnung am Mittwochabend das traditionelle Gedächtnis-Buchenwald-Konzert statt, in diesem Jahr mit dem Kyiv Symphony Orchestra sowie Solisten und dem Opernchor des Deutschen Nationaltheaters (DNT). Durch die Wahl auf das exilierte, ukrainische Orchester wolle sich das Kunstfest im Vorfeld der Thüringer Landtagswahl "politisch positionieren", erklärte Hemke.