An der Trasse der ehemaligen Buchenwaldbahn bei Weimar sind in Schöndorf mehrere Gedenkbäume geschändet worden. An einer Kastanie wurde ein Teil der Rinde abgeschält, ein Baum wurde abgesägt, von einem sogar die Krone mitgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert.