Lernen erst recht am Wochenende möglich

"Für unsere 10. Klassen haben wir eine drei-Tages Tour buchen wollen", berichtet Susanne Eisenberg, Geschichtslehrerin der Freien Ganztagsschule in Milda (Saale-Holzland-Kreis). "Dafür hätten wir unter normalen Umständen aber über ein Jahr warten müssen." Das war der Lehrerin zu viel. Sie hat nach Alternativen gesucht und diese an einem Wochenende gefunden. "Wir haben uns mit Eltern und Schülern darauf geeinigt, von Freitag bis Sonntag zu fahren. Und obwohl es sich um 16-jährige Jugendliche handelt, die an Wochenenden eigentlich etwas anderes vor haben, waren sie sich einig. Wir sind gefahren. Dann hat es recht schnell mit dem Termin geklappt."

Das aber, sagt Wagner, ist leider die Ausnahme. "Die meisten Schulen beharren auf einen Termin am liebsten Dienstag bis Donnerstag 10 Uhr und wenn möglich nur in den Sommermonaten. Nachvollziehbar im schulischen Alltag, doch für uns in der Masse nicht zu bewältigen." Wunschtermine sind sehr beschränkt.

Gedenkstätte drohte zu "Disneyland" zu werden

Maximal zehn Gruppen sollten zeitgleich auf dem Gelände sein. Die räumlichen Kapazitäten geben mehr nicht her. "Es kommt zu Engpässen und Stausituationen vor dem Lagertor oder Krematorium", berichtet Bildungschef Holger Obbarius. "Das ist keine Lernsituation, die dem Ort angemessen ist." Individualbesucher fühlen sich gestört. "Wir hatten schon Beschwerden von Besuchern, die das KZ als Disneyland bezeichneten", sagt der Bildungschef.

Längere Formate angedacht

Diesen Umstand wollen weder Wagner noch Obbarius akzeptieren. Sie arbeiten an einer neuen Bildungsstrategie. "Schülergruppen sollen mindestens einen Tag lang zu uns kommen. Eine Führung von zwei Stunden, bringt nicht viel. Was alle Evaluationen sagen ist, dass das, was bislang in vielen Gedenkstätten Standard gewesen ist, im Sinne des historischen Lernen unsinnig ist. Eine in 1,5h-Berieselung geht zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus", so Jens-Christian Wagner. Führungen im Frontalvortrag soll es für Schüler gar nicht mehr geben. Bereits jetzt setzt die Stiftung auf ein diskursives Format, das ausgebaut werden soll. Schüler sollen Zeit und Raum haben für Fragen. Sie sollen reflektieren können und ihre Antworten finden, zum Beispiel, was es heißt, dieses "Nie wieder!" Stiftungsdirektor Jens-Christian Wagner: Frontalvorträge bringen nicht viel, mehr hingegen diskursive Formate Bildrechte: imago images/ari

Geschichtslehrerin Steffi Färber aus Milda schätzt gerade die Zeit, die den Schulklassen gegeben wird. "Hier haben sie den Raum, um Fragen zu stellen, die immer kompetent beantwortet werden. Sie sind an dem Ort und können alles sacken lassen, aber auch ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Das ist nachdrücklicher, als das jemals in einem Klassenraum passieren kann." Die Führungen sollen also noch intensiver- noch länger werden. Der Wunsch der Gedenkstätte engt den Terminkalender aber auch noch weiter ein. Schüler, die länger bleiben, besetzen auch länger Räume und Personal. Wieder appelliert der Gedenkstättenchef an Schulen und Lehrer doch zeitlich flexibel zu sein , aber auch räumlich.

Außenlager in den Fokus nehmen

"Warum müssen alle nach Buchenwald kommen? Das Konzentrationslager hat fast 140 Außenlager." Dort soll das Bildungsangebot verstärkt werden. Auch die Onlinepräsenz soll erweitert werden. Bereits jetzt gibt es eine App, mit der Schüler lernen und erfahren können. Die Außenstandorte sollen mehr in den Fokus rücken. "Es macht mehr Sinn, wenn sich eine Schulklasse aus Leipzig im Außenlager Laura länger aufhält und dort intensive Lernerfahrung macht, als zwei Stunden durch Buchenwald zu gehen." Zudem wünschen sich die Stiftungsmitarbeiter mehr Vorarbeit der Schulen. "Manche Schüler kommen ohne Vorkenntnisse und unvorbereitet hierher", berichtet Holger Obbarius. "Auch die Reflexion danach, im Geschichtsunterricht ist wichtig." Unterrichtsmaterial stellt die Stiftung bereit. Auch Individualbesuchern rät Obbarius, etwas länger als nur zwei Stunden zu Verweilen. Die Einzelbesucher kommen zwar mit einem gewissen geschichtlichen Know How, doch auch das braucht Zeit und die Erlebnisse sollten reflektiert werden."

Stiftung baut Beratung aus