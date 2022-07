KZ-Gedenkstätte Buchenwald: Gedenksteine für ermordete Kinder und Jugendliche eingeweiht

Wenige Tage nach der Schändung von Erinnerungsbäumen an der KZ-Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar haben etwa 60 Menschen am Sonntag ein Zeichen gegen solche Taten gesetzt: Sie nahmen an einem Gedenkmarsch vom Weimarer Hauptbahnhof zur Gedenkstätte teil. Ziel war ein neu geschaffener Gedenkort für Opfer des Holocaust.