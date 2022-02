Justiz Thüringer Landtag wählt Jenaer Professorin zur Verfassungsrichterin

Am Freitag wurde Anika Klafki zur neuen Richterin am Thüringer Verfassungsgerichtshof in Weimar gewählt. Die 35-Jährige hat seit 2019 den Lehrstuhl für öffentliches Recht an der Friedrich-Schiller-Universität Jena inne.