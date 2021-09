Die Stadt Weimar schließt sich der gemeinsamen Rettungsleitstelle der Stadt Erfurt und des Kreises Sömmerda an. Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) hat den Vertrag dafür unterschrieben. Kleine sagte MDR THÜRINGEN, letztlich seien vor allem finanzielle und personelle Gründe ausschlaggebend gewesen. Bisher hat Weimar diese Aufgabe an die Leitstelle der Berufsfeuerwehr in Jena delegiert.