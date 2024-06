Schriftstellerin Ulrike Draesner hat den mit 20.000 Euro dotierten Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung 2024 erhalten.

Draesner appelliert im Gespräch mit MDR KULTUR, das Wissen um die von Krieg, Gewalt und Fluchterfahrungen geprägte deutsche Geschichte für die Gegenwart zu nutzen, um den Herausforderungen der Migration zu begegnen.

Draesner, die auch am Literaturinstitut in Leipzig lehrt, sieht ihre Studierenden im Diskurs um Identität, Diversität und die Freiheit des Wortes "auf der Suche".

MDR KULTUR: Autorinnen und Autoren, "die der Freiheit das Wort geben", möchte die Konrad-Adenauer-Stiftung mit dem Literaturpreis würdigen. Heute, da sie von rechts und links unter Druck steht, inwiefern ist diese Freiheit des Wortes ein Thema für Sie?

Ulrike Draesner, Schriftstellerin: Meine Arbeit der letzten 20 Jahre zeigt es: In meinem jüngsten Roman "Die Verwandelten" habe ich mich mit der kriegsbedingten Gewalt gegen Frauen auseinandergesetzt. In der Arbeit daran bin ich noch einmal darauf gestoßen, wie schwierig es ist, zu sprechen, wenn man kein Gegenüber hat, das einem zuhört. Also, wenn die Geschichte, die man eigentlich zu erzählen hätte, keinen Raum findet.



Die Literatur ist das genuine Reich, um diese Stimmen, die wir die ganze Zeit verdrängt haben, obwohl sie unser Leben beeinflussen, zu hören und aufzunehmen. Menschlich aufzunehmen! Auch das ist ein Aspekt der Freiheit des Wortes und steht in unmittelbarer Verbindung mit unserer gegenwärtigen politischen Situation, in der wir darum streiten, wie wir Vergangenheit lesen und wer welche Deutungsmacht über diese Vergangenheit hat.

Die Jury würdigt, wie Sie sich als Autorin mit europäischer Gewaltgeschichte auseinandersetzen. Gemeint sind damit sicherlich die Tiefenbohrungen, die sie besonders in Ihren letzten drei Romanen seit 2014 unternommen haben – "Die sieben Sprünge vom Rand der Welt", "Schwitters" und eben "Die Verwandelten" –, die gehören ja zusammen in Ihrer Untersuchung, wie Geschichte in Menschen durch Generationen wirkt. Was haben Sie bei diesen Tiefenbohrungen entdeckt?

Dazu erzähle ich vielleicht kurz etwas: Der Roman "Die sieben Sprünge vom Rand der Welt" erzählt im Wesentlichen die emotionale Fluchtbiografie meines Vaters aus Schlesien nach Westdeutschland, die auch meine Kindheit und Jugend geprägt hat. Als ich daran saß, wurde mir nochmal deutlich, dass es eben kein exklusiv deutsches, sondern ein europäisches Thema ist. Ich habe Interviews geführt mit Zeitzeuginnen in Deutschland, in Polen und habe entdeckt, dass diese Geschichte in so vielen Familien eine Rolle spielt, von der einen wie der anderen Seite: als Flüchtling oder als die Flüchtlinge Aufnehmender.

Fluchterfahrungen sind in unseren Familiengedächtnissen gespeichert und daraus erwächst eigentlich eine große Möglichkeit für die Gegenwart: Nämlich, uns mit diesem Wissen tatsächlich zu verbinden und so sehr viel besser mit der Herausforderung umzugehen, dass wir in einem Land leben, das – wie der Rest der Welt – von Migration betroffen ist. Sich dem Schmerz und den Verletzungen, die historisch damit verbunden sind, selbst im eigenen Gedächtnis zu stellen, würde helfen zu verstehen, dass Geschichte sich fortsetzt, dass Flüchtlinge zunächst einmal Aufnahme brauchen und was es überhaupt bedeutet, eine geflüchtete Person zu sein.

Die Frage nochmal persönlich gewendet, auch wenn das nicht so einfach zu beantworten ist: Wie spüren Sie selbst, dass diese Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts in Ihnen weiter wirkt?

Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil die Beschäftigung mit diesen Themen über die letzten 20 Jahre mich wirklich verändert hat: Es hat mich weicher und empfindlicher gemacht und offener für Vielfalt.



Ich empfinde es als großen Reichtum, in einem Land zu leben, in dem es zum einen die Freiheit des Wortes gibt – ein absolut verteidigenswertes Gut – und in dem – zum anderen – so viele unterschiedliche Menschen unterwegs sind und ihren Beitrag zu unserem Sozialwesen geben.



Mich hat es sehr angerührt, die Dokumente aus den Jahren 1933 bis 1945 noch einmal zu lesen, von dieser Verfolgung, und zu spüren, wie willkürlich und nachhaltig junge Menschen zerbrochen wurden und ein Leben lang dann damit zu tun hatten.

Sie sind auch Professorin am Leipziger Literaturinstitut. Wie erleben Sie den Umgang der jungen Autorinnen und Autoren mit der Freiheit des Wortes, wo es heute an den Hochschulen ja gerade viel um Sensibility Reading oder Cancel Culture geht?