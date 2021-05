Als erste Thüringer Stadt könnte Weimar ab Donnerstag ohne die Auflagen der Bundesnotbremse agieren . Das bedeutet, dass unter bestimmten Bedingungen die Corona-Regeln in der Gastronomie, im Tourismus und in der Freizeit gelockert werden können. Dann gelten keine Ausgangsbeschränkungen mehr, der Einzelhandel würde öffnen dürfen, alle körpernahen Dienstleistungen wären erlaubt.

Zusätzlich zu den ab Donnerstag geltenden Regeln sollen weitere Lockerungen folgen. Das bereits im März in der Stadt durchgeführte Modellprojekt soll in die zweite Runde gehen. "Wir beantragen daher noch in dieser Woche bei der Landesregierung eine zunächst vierzehntägige Öffnung von Museen, Galerien und Gedenkstätten im Innenbereich", sagte Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) am Dienstag. Im Rahmen dessen soll die Außengastronomie ohne Test nutzbar sein. Der Antrag sehe auch weitere Lockerungen bei Sport und Veranstaltungen im Außenbereich, Ausstellungen, Freibädern und touristischen Übernachtungen vor.