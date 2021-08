Ein Foto vom März 2021: Eine Kundin nutzt die Luca-App vor einem Geschäft in Weimar.

Ein Foto vom März 2021: Eine Kundin nutzt die Luca-App vor einem Geschäft in Weimar. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Die Stadt Weimar trennt sich von der Smartphone-App Luca zur Kontaktverfolgung. Wie die Kommune mitteilte, läuft die Testphase des Modellprojekts mit der App läuft Ende August aus und wird nicht verlängert. Die App, die unter anderem in Geschäften und Gaststätten genutzt wird, habe sich nicht bewährt.

Luca habe wenig konkrete und zu viele Informationen gesammelt. Dem Gesundheitsamt habe die App nicht geholfen, hieß es. Im Gegenteil, sie habe viel Arbeit beschert. Das sei nicht Sinn und Zweck gewesen, so Bürgermeister Ralf Kirsten (weimarwerk). Die Erwartungen, die man in Luca gesetzt habe, hätten sich nicht erfüllt. Die sicherste und zuverlässigste Variante, Kontakte nachzuverfolgen bleibe Zettel und Stift, so Kirsten. Luca werde ab September nicht mehr akzeptiert.