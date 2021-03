Die Stadt Weimar will mit der Luca-App Infektionsketten schneller und umfassender unterbrechen. Die Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen hätten dem Kauf der Software zugestimmt, teilte die Stadt am Montag mit.

Die App soll die Kontaktnachverfolgung bei Coronavirus-Infektionen erleichtern. "Das Gesundheitsamt kann somit Infektionsketten noch schneller und umfassender unterbrechen", heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Die App soll Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) zufolge den Geschäften, Unternehmen, Veranstaltern, Museen und anderen Institutionen in Weimar eine Öffnungsperspektive geben. Interessierte Läden und Unternehmen können sich auf der Internetseite der App registrieren. Privatpersonen können die App kostenlos auf ihrem Smartphone installieren.

Der Thüringer Landesdatenschutzbeauftragte Lutz Hasse hatte in einem Schreiben am Freitag Kommunen gebeten, die App noch nicht einzuführen. Demnach könnten etwa bei der geplanten Offenlegung des Quellcodes der App Sicherheitslücken gefunden werden.

In einem früheren Brief aus seinem Haus an die Links-Fraktion im Landtag hatte es allerdings geheißen, dass aus datensicherheitstechnischer Sicht keine Bedenken gegen die App bestünden. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte die widersprüchlichen Aussagen am Wochenende kritisiert und erklärt, er werde sich nach der Erklärung im Brief an die Fraktion richten.