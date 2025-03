In dem Bund sind 16 Orte vereint, an denen der Bibelübersetzer und Kirchenreformator Martin Luther wirkte. Dazu gehören neben Augsburg, in der "Das unerschrockene Wort" am Freitag verliehen wird, unter anderem auch Eisenach, Erfurt, Halle, Magdeburg, Nordhausen, Torgau, Schmalkalden sowie Lutherstadt Wittenberg, Lutherstadt Eisleben und Mansfeld-Lutherstadt.