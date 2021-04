Das Verwaltungsgericht Weimar hat einen umstrittenen Beschluss des Amtsgerichts zur Maskenpflicht im Unterricht als "offensichtlich rechtswidrig" bezeichnet. In einer am Dienstag getroffenen Entscheidung heißt es, das Familiengericht habe keine Befugnis, Anordnungen gegenüber Behörden oder Vertretern als Träger öffentlicher Gewalt zu treffen. Für eine solche Kompetenz fehle es an der erforderlichen gesetzlichen Grundlage. Zuständig seien allein Verwaltungsgerichte.