Im Weimarer Park an der Ilm reiht sich Maulwurfshügel an Maulwurfshügel. Für Andreas Pahl von der Abteilung Gärten der Klassik Stiftung Weimar kein beunruhigendes Signal. Im Gegenteil: "Der Maulwurf ist ein Nützling. Er frisst Engerlinge und Schnecken, die unserem Park sonst nicht gut tun würden. Er ist ein Indiz für eine gute Bodenqualität. Zudem lüftet er den Boden, in dem er die Erde lockert. Die Baumwurzeln können sich so leichter ernähren."