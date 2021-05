Musikhochschule Fast 300 Bewerbungen für Weimarer Meisterkurse

Nach längerer Pause werden die Weimarer Meisterkurse auch wieder um das Fach Gesang ergänzt: Ihr Debüt als Gastprofessorin feiert die namhafte Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager, die an den großen Opern- und Konzerthäusern der Welt gastiert. Zudem kommt zum zweiten Mal die Akkordeon-Legende Hugo Noth nach Weimar, ein in Fachkreisen als visionär geltender Musiker.

Last but not least bieten die Professoren Nicolás Pasquet, bekannt für die erfolgreiche "Weimarer Dirigentenschmiede", und sein Kollege Johannes Schlaefli von der Zürcher Hochschule der Künste einen gemeinsamen Meisterkurs im Fach Dirigieren mit dem MDR Sinfonieorchester an.