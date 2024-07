Die Weimarer Menschenrechtspreisträgerin Olga Karatch ist in Belarus in Abwesenheit zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das teilte die Bürgerbewegung "Nash Dom" ("Unser Haus") mit. Demnach wurde die belarussische Menschenrechtsaktivistin am Montag am Brester Landgericht schuldig gesprochen.