Am Berufsbildungszentrum Weimar hat es am Montag einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Hintergrund war eine vermeintliche Messerattacke. Wie ein Sprecher der zuständigen Polizeiinspektion Jena sagte, waren zwei Schüler in Streit geraten und aufeinander losgegangen. Ein Schüler wurde vorübergehend festgenommen.