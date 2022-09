Die Außenwand in Antonia Mangs ehemaligem Zimmer fehlt gänzlich, lediglich einzelne Balken des Fachwerkes sind noch vorhanden. Bis vor kurzem lebte die 32-jährige Kunststudentin in einem Sechs-Quadratmeter-Zimmer, zahlte monatlich 160 Euro Miete. Nun ist das Zimmer unbewohnbar. Der Anbau, in dem sich der Raum befindet, soll abgerissen werden - so der Plan des Hauseigentümers. Einen Bauantrag hat die Stadt genehmigt. Es ist die weitere Eskalationsstufe eines langwierigen Streits.

1996 eröffnete eine Gruppe Studierender in dem spätbarocken Haus ein alternatives Hostel, eine Mischung aus Jugendherberge und Hotel. Der Vater eines Studenten kaufte damals das Gebäude, um die Gruppe zu unterstützen. Rund 16 Jahre funktionierte das Konzept, dann geriet der Verein in finanzielle Schieflage.

Seitdem wohnen in wechselnder Besetzung Studentinnen und Studenten in dem Haus, zahlen monatlich 1.685 Euro Miete plus Nebenkosten. Ein Schnäppchen auf dem Weimarer Wohnungsmarkt. Der Eigentümer und sein Sohn würden gern sanieren und zu ortsüblichen Preisen an Studierende vermieten. Mindestens 9.500 Euro Miete wären nach dem Umbau der Wohn- und Gewerberäume denkbar, rechnet der Vermieter in der Klageschrift vor.