Ehrenkodex für Trainerinnen und Trainer

Vor fünf Jahren beinhaltete die Trainerausbildung eine Lehrstunde zum Thema Kindesmissbrauch. Heute seien es schon vier Stunden. "Doch das reicht noch lange nicht", sagt Sindulka. Trainerinnen oder Trainer müssten darüber hinaus einen Ehrenkodex unterschreiben. Damit schützen Sie das Wohl des Kindes und verpflichten sich, bei Verdachtsfällen Maßnahmen zu ergreifen.

Solche Maßnahmen sollen im Schutzkonzept der Vereine verankert werden. Dieses beinhaltet mehrere Punkte. Zunächst geht es um eine Risikoauswertung. Bei Ausflügen etwa muss immer eine weibliche und eine männliche Begleitperson vor Ort sein. Außerdem sollen Führungszeugnisse und Bewerbungsgespräche die Mitarbeiter qualifizieren.

Anlaufstellen außerhalb der Vereinsstrukturen wichtig

Annette Görg vom Kinder- und Jugendschutzverein Känguru in Weimar betont, dass Anlaufstellen auch außerhalb der Vereinsstrukturen wichtig seien. Jeder Verein solle neben einer eigenen Person auch einen externen Ansprechpartner anbieten. Dieser solle unabhängig und kein Mitglied im selbigen Sportverein sein. "Denn Vereinsstrukturen beruhen häufig auf einer persönlichen Vertrauensbasis", sagt Görg.

Sie betont dies aufgrund ihrer persönlichen Erfahrung im Missbrauchsprozess des suspendierten Turntrainers Robert P. aus Weimar. Der Kinder- und Jugendschutz Weimar war 2016 die erste Anlaufstelle für die betroffenen Mädchen.

P. habe sich die Strukturen seines Sportvereins zunutze gemacht. Auch er hatte einen Ehrenkodex unterschrieben und habe an einer Präventionsveranstaltung teilgenommen. “Solche Maßnahmen seien zu einfach zu umgehen und wurden im Fall des Turntrainers Robert P. ausgenutzt", sagt Annette Görg. Dennoch sei es wichtig, dass jeder Verein einen Ansprechpartner habe. Insbesondere um die Mitglieder zu sensibilisieren und Grenzen aufzuzeigen.

Weimarer Turntrainer nutzte Vertrauen der Eltern aus

Robert P. hatte blindes Vertrauen der Eltern und Vereinsmitglieder genossen. "Seine perfide Manipulation ist so weit gegangen, dass er bei einer Präventionsveranstaltung, die der HSV Weimar organisierte, vor Ort war", sagt Görg. Damals sei sein Missbrauch noch nicht aufgedeckt gewesen, aber er hätte schon Jahre lang stattgefunden.

Der Kinder- und Jugendschutzdienst Weimar präsentierte in diesem Rahmen die Vorgehensweise der Täter und wie man Missbrauch im eigenen Verein vorbeugen könne. Im Nachhinein hätten sie erfahren, dass P. mit in der Veranstaltung säße und sich danach über die Täterstrategien echauffierte, indem er die sexuellen Straftäter verurteilte. "An Robert P. lässt sich eine Manipulation bis zur Perfektion festmachen“, sagt Görg.

Robert P. blickt auf eine lange Vergangenheit im selbigen Verein zurück: Früher war er selbst Turner, später engagierte er sich als Trainer, bis er die Nachwuchsabteilung leitete und in der Geschäftsführung mitarbeitete. Damit war er im Verein unentbehrlich.

Er schuf eine Vertrauensbasis, um das gesamte Umfeld in sein System einzuwickeln. Aufgrund seiner langjährigen Mitgliedschaft im Verein vertrauten ihm sowohl die Mitglieder als auch die Eltern seiner Turnerinnen. Dieses Vertrauen wurde gezielt missbraucht. "Aus diesen Gründen sind externe Anlaufstellen wichtig“, betont Annette Görg.

Trainer bot Hilfe bei Hausaufgaben an

Dieses Vertrauen hat es Robert P. erst ermöglicht, mit den Kindern alleine zu sein. So bot er immer wieder Hilfe bei Hausaufgaben oder privaten Problemen an. Seine Turnerinnen konnten sich jederzeit bei ihm melden. "Schon damit überschritt er eine rote Linie", sagt Görg. Daraufhin schuf P. Situationen, in denen er mit den Turnerinnen alleine war - etwa eine Übernachtung in der Turnhalle.

Gegenüber dem Verein und den Eltern gab er an, dass sich zusätzlich eine Betreuerin mit ihm vor Ort befände. Dem war aber nicht so. Hinterfragt hatte ihn niemand. Eltern gaben ihre Kinder in gutem Gewissen bei ihm an einem Samstagabend an der Turnhalle ab.

Bei solchen Gelegenheiten wurde er übergriffig und beging schweren sexuellen Missbrauch. In dieser Hinsicht ist P. ein Einzelfall. Ob und inwiefern die Maßnahmen greifen und den Missbrauch im Sport eindämmen, könne wohl erst mit einer Vergleichsstatistik zur Studie "Sicher im Sport" erfasst werden. Görg hegt jedoch Zweifel daran, dass Täter nicht mehr übergriffig werden. Sie hofft darauf, dass das Umfeld der Sportlerinnen und Sportler durch die Maßnahmen achtsamer mit dem Thema umgeht und bei einem Verdachtsfall eine Beratungsstelle aufsucht.