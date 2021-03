Der Modellversuch zur Öffnung von Einzelhandel und Museen in der Corona-Krise ist in Weimar nach Angaben der Stadt ohne allzu großen Andrang gestartet. "So weit ist es ganz gut angelaufen, die Händler haben mit viel Vorfreude nach etlichen Monaten aufgemacht", sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung am Montagmittag. Zu Warteschlangen sei es allerdings bei den Testzentren gekommen.