Das zum Unesco-Welterbe zählende Museum Wittumspalais am Theaterplatz in Weimar ist mit Graffiti beschmiert worden, die der linken Szen zuzuordnen sind. Nach Angaben der Polizei entdeckte eine Streife am frühen Montagmorgen an der Museumswand und an weiteren Gebäuden in der Fußgängerzone sieben einzelne Graffiti.