Bonhoeffer-Gedenkjahr Chorprojekt in Weimar erinnert an Widerstandskämpfer gegen die Nazis

29. März 2025, 04:00 Uhr

Mit einer Messe wird am Samstag in der Herderkirche in Weimar an Dietrich Bonhoeffer erinnert. Der Pfarrer und Widerstandskämpfer war am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg hingerichtet worden. Zuvor war er im KZ Buchenwald inhaftiert. Für den Gedenkabend haben fünf internationale Komponistinnen und Komponisten Texte von Bonhoeffer vertont. Sie werden vom Leipziger Vokalquintett Ensemble Nobiles und dem Gewandhauschor Leipzig aufgeführt. Das Konzert bildet den Auftakt zum Bonhoeffer-Gedenkjahr.