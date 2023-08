In Weimar ist Moritz Rabe ein bekanntes Gesicht. Mehrmals in der Woche bespielt der Musiker die Fußgängerzone der Kulturstadt - mit Hut, Gitarre und markantem Liedgut. Als Straßenmusiker will er sich nicht bezeichnen. "Das klingt so abfällig", sagt Rabe und ergänzt lachend: "Lieber Musiker auf Straßen, Wegen und Plätzen (...) ich bin einfach Musiker und das ist meine Seele, mein Inneres und das geht mir in Fleisch und Blut. Egal, ob ich auf der Bühne bin, vor Freunden sitze oder auf der Straße - es ist immer: Musiker."