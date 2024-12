Bildrechte: Tatjana Glowinski

Über Catt Mit ihrem Debüt "Moon" wurde Catt 2019 als nächste deutsche Pop-Hoffnung gefeiert. Die junge Musikerin ist in einem Drei-Häuser-Dorf in Niedersachsen aufgewachsen und lebt heute in Weimar. Sie spielt mehrere Instrumente, tritt solo sowie mit ihrer Band auf. 2020 veröffentlichte die mehrfach ausgezeichnete Künstlerin das Album "Why Why" und 2023 ihr drittes Album "Change". 2024 folgte die Single "Nothing Changes". Im Mai 2025 geht Catt auf Tour.