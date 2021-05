Orchesterleiter Erik Sieglerschmidt hat seine Schülerinnen und Schüler zumindest in Zoom-Meetings gesehen, hat Möglichkeiten gefunden, wie jeder an seinem Computer mit allen anderen gemeinsam sein Instrument spielen kann. Aktuell ist in Weimar zumindest wieder Einzelunterricht in Präsenz möglich. Ob aber die gemeinsame Probewoche vor dem Konzert oder auch das Konzert selbst stattfinden können, ist noch nicht sicher. "Das müssen wir jetzt aushalten. Aber wir planen und wir proben so, als ob wir das Konzert spielen können", sagt er.